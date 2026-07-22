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Polizei Bonn

POL-BN: Dreitätiger Pedelec-Kurs der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren Ende Juli ausgebucht

Bonn (ots)

Der mit Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6313896) beworbene Pedelec Kurs der Bonner Polizei Ende Juli ist ausgebucht. Weitere Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Ein weiterer Kurs in den Herbstferien ist in Planung. Nähere Informationen dazu folgen. Anmeldungen hierfür werden noch nicht entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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