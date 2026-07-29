Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln - Stadtgebiet (ots)

(me) Am Montag, 27.07.2026, gegen 08:20 Uhr, parkte ein Halter aus Hessisch Oldendorf seinen Pkw Dacia rückwärts in einer Parkbucht am Dingelstedtwall in Höhe der Fa. Lohse ordnungsgemäß ein. Nach Rückkehr gegen 12:40 Uhr stellte er fest, dass der Pkw beschädigt worden ist. Ein bisher unbekannter Führer eines Kraftfahrzeugs hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Parkbucht daneben den Schaden verursacht.

Anschließend verließ der Fahrzeugführer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer: 05751-9646-0 in Verbindung zu setzen.

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