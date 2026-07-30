Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mopedfahrer bei Wildunfall leicht verletzt

Uchte (ots)

(Thi) Am Mittwochabend, 29.07.2026, ist ein 15-jähriger Mopedfahrer bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 59 zwischen Uchte und Darlaten leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 22:20 Uhr die K59 von Uchte kommend in Richtung Darlaten, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Trotz eines Ausweich- oder Bremsversuchs kam es zur Kollision mit dem Wildtier.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige mit seinem Moped und erlitt leichte Verletzungen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Am Moped entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1.000 Euro.

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