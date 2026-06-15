Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Bargeld aus Pkw entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem Pkw in Schwenningen gestohlen. Das Fahrzeug parkte während der Nacht in der Nelkenstraße, der Besitzer stellte am Sonntagmorgen das Fehlen von Bargeld aus einer im Fahrzeug liegenden Geldbörse fest. Wie der Unbekannte in das Fahrzeug gelangt ist, ist bislang unklar. Am Fahrzeug selbst entstand kein Sachschaden. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07573/2695, zu melden.

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