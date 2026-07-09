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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Nächtliche Igel-Begegnung mit Folgen

Kuppenheim (ots)

Eine Frau alarmierte in den frühen Donnerstagmorgenstunden gegen 2.50 Uhr die Beamten des Polizeireviers Gaggenau, da sie eine um Hilfe schreiende Person und bellende Hunde in der Schubertstraße bemerkte. Die sich umgehend auf den Weg machenden Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort eine 77 Jahre alte Seniorin mit ihren zwei Hunden antreffen. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau mit ihren beiden Hunden spazieren gewesen sein, als einer der beiden Vierbeiner einen Igel auf der Straße erschnüffelte und sein Frauchen mit sich zog. Folglich fiel die 77-Jährige zu Boden und verletzte sich am Kopf. Ein zeitnah eintreffender Rettungsdienst brachte die Rentnerin anschließend in ein nahegelegenes Klinikum. Der verletzte Igel wurde von den Einsatzkräften der Polizei in eine Tierklinik verbracht.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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