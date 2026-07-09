Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Arbeitsunfall

Rheinau, Freistett (ots)

Bei Montagearbeiten von Betonwänden in der Rheinstraße in Freistett, hat sich am Mittwochnachmittag ein 51 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Durch einen Kran wurden Betonwände auf das Fundament in ein Mörtelbett gehoben. Der Arbeiter soll sich hinter einer der Betonplatten befunden haben als die etwa 11 Tonnen schwere Betonwand auf den Mann stürzte. Die hinter der Betonplatte stehende Palette mit Zementsäcken konnte die Betonwand teilweise aufhalten. Dennoch zog sich der Arbeiter schwere Verletzungen zu. Der 51-Jährige kam nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum.

/lb

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