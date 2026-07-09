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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Arbeitsunfall

Rheinau, Freistett (ots)

Bei Montagearbeiten von Betonwänden in der Rheinstraße in Freistett, hat sich am Mittwochnachmittag ein 51 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Durch einen Kran wurden Betonwände auf das Fundament in ein Mörtelbett gehoben. Der Arbeiter soll sich hinter einer der Betonplatten befunden haben als die etwa 11 Tonnen schwere Betonwand auf den Mann stürzte. Die hinter der Betonplatte stehende Palette mit Zementsäcken konnte die Betonwand teilweise aufhalten. Dennoch zog sich der Arbeiter schwere Verletzungen zu. Der 51-Jährige kam nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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