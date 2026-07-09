Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Böschungsbrand an der B33 schnell gelöscht

Hausach (ots)

Am Mittwoch wurden Beamte des Polizeireviers Haslach zu einem Böschungsbrand an die B33 in Höhe des Kinzigtalbads gerufen. Nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers stellten die eingesetzten Beamten gegen 15:30 Uhr vor Ort einen brennenden Böschungsbereich fest. Da die Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt noch auf der Anfahrt war und die Gefahr bestand, dass sich das Feuer weiter ausbreitet, griffen die Polizisten umgehend ein und löschten den Brand zunächst mit dem im Streifenwagen mitgeführten Feuerlöscher. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hausach und Haslach ein und übernahmen die erforderlichen Nachlöscharbeiten. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand lediglich Sachschaden an der betroffenen Böschung. Hinweise auf die Brandursache oder ein strafbares Handeln liegen derzeit nicht vor.

/jg

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