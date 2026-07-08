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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall
Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach dem Unfall konnte der Regionalexpress nach nicht aufschiebbaren Spurensicherungsmaßnahmen am Zug und in enger Zusammenarbeit mit dem DB-Notfallmanager seine Fahrt vorläufig wiederaufnehmen und bis zu einem nächstgeeigneten Bahnhof weiterfahren. Dort werden die Insassen die Wagen verlassen können und durch Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg und der Bundespolizei befragt. Ein Versorgungs- und Betreuungsangebot wird dort ebenfalls vorgehalten.

Ersten Ermittlungen zu Folge war der beteiligte Pkw gegen 11 Uhr am halbseitig beschrankten und funktionsbereiten Bahnübergang in den Gleisbereich eingefahren und in der weiteren Folge mit dem Zug kollidiert. Der Pkw-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Zugführer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt und wurde durch das DB-Notfallmanagement und den Rettungsdienst betreut.

Zum genauen Unfallhergang dauern die Ermittlungen vor Ort noch an. Die Schwarzwaldbahn ist daher bis auf weiteres in diesem Bereich gesperrt

/rs

Ursprüngliche Nachricht Mittwoch, 8. Juli 2026, 11:41 Uhr

Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall

Gengenbach Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Zug am Mittwoch gegen 11 Uhr am Bahnübergang der Kinizigstraße, sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein Pkw aus noch ungeklärten Gründen mit einem durchfahrenden Zug kollidiert. Die rund 200 Zug-Passagiere blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Bahnverkehr wurde aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen eingestellt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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