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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Baden-Baden (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 4 Uhr, wurde ein in der Balzenbergstraße abgestellter Pkw entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen unverschlossenen blauen Opel Corsa-B mit Baden-Badener Zulassung, der im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatorts bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des blauen Opel geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Nummer 07221 680-0 zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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