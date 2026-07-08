POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht
Baden-Baden (ots)
Im Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 4 Uhr, wurde ein in der Balzenbergstraße abgestellter Pkw entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen unverschlossenen blauen Opel Corsa-B mit Baden-Badener Zulassung, der im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatorts bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des blauen Opel geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Nummer 07221 680-0 zu melden.
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