POL-OG: Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall
Gengenbach (ots)
Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Zug am Mittwoch gegen 11 Uhr am Bahnübergang der Kinizigstraße, sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein Pkw aus noch ungeklärten Gründen mit einem durchfahrenden Zug kollidiert. Die rund 200 Zug-Passagiere blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Bahnverkehr wurde aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen eingestellt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
/rs
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