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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall

Gengenbach (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Zug am Mittwoch gegen 11 Uhr am Bahnübergang der Kinizigstraße, sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein Pkw aus noch ungeklärten Gründen mit einem durchfahrenden Zug kollidiert. Die rund 200 Zug-Passagiere blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Bahnverkehr wurde aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen eingestellt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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