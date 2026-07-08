POL-OG: Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall

Oberkirch (ots) - Am Dienstagvormittag, kurz nach 13 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf einen Gebäudebrand in Stadelhofen in der Straße "Zum Schwarzhof". Der Brand soll zwischen einer Garage und einem Wohnhaus ausgebrochen sein. Mehrere Personen befanden sich zunächst noch im Gebäude, konnten dieses jedoch unverletzt verlassen. Das Feuer habe nach derzeitigen Erkenntnissen keine Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohngebäude sowie die Garage sind ...

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