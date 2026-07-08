Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Bewaffneter Raub auf Tabak- und Presseshop, Zeugenaufruf

Neuried (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Tabak- und Presseshop am Altenheimer Yachthafen am Dienstagabend haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 19:35 Uhr drei bislang unbekannte, maskierte Männer den Verkaufsraum des Geschäfts. Unter Vorhalten von mindestens zwei Schusswaffen bedrohten sie die beiden anwesenden Kassiererinnen und forderten diese in französischer Sprache zur Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren auf. Anschließend entnahmen die Täter eigenständig Bargeld aus mehreren Registerkassen sowie zahlreiche Zigarettenstangen aus den Verkaufsregalen und verstauten diese in mitgebrachten Einkaufstaschen. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden zudem gezwungen, die Taschen mit weiteren Tabakwaren zu befüllen. Im Anschluss flüchteten die Männer aus dem Geschäft und stiegen in einen grauen Skoda, in dem sich bereits eine weitere maskierte Person befand. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in bislang unbekannte Richtung. Die Täter werden als junge Männer beschrieben, die französisch sprachen. Alle waren dunkel gekleidet, trugen Skimasken sowie Handschuhe. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifenbesatzungen der Polizeireviere Offenburg und Kehl sowie der Bundespolizei eingeleitet. Diese führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtige Personen beziehungsweise den grauen Skoda im Bereich am Altenheimer Yachthafens oder dessen Umfeld wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/jg

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