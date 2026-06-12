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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Pkw

Jena (ots)

Eine 33-jährige Fahrzeughalterin meldete am Donnerstagmorgen eine Sachbeschädigung an ihrem in der Kastanienstraße in Jena abgestellten Pkw. Konkret wurde die komplette Fahrerseite des Fahrzeugs zerkratzt. Die Geschädigte gab an, dass es bereits seit einem Vorfall im April dieses Jahres wiederholt zu Beschädigungen an ihrem Fahrzeug gekommen sei. Die Polizei Jena hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und wertet vorhandenes Videomaterial aus, welches die Tat aufnahm.

Zeugen werden gebeten sich im ID Jena zu melden (03641 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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