HZA-RO: ZOLL entdeckt Drogen bei Zugfahrer Richtung Salzburg - Strafverfahren eingeleitet

Ein ganzes Sortiment an Betäubungsmitteln fand der Traunsteiner ZOLL vor kurzem bei einem aus Frankfurt kommenden Reisenden im Rahmen einer nachmittäglichen Kontrolle im Zug Richtung Salzburg. Auf Höhe Prien befragten die Zöllnerinnen und Zöllner den serbischen Staatsangehörigen, ob dieser unter anderem Betäubungsmittel bei sich habe. Obwohl er die Frage verneint hatte, stellte die Kontrolleinheit Verkehrswege Traunstein in dessen Koffer drei Tabletten Alprazolam 2,7 Gramm Crystal Meth, 3,8 Gramm Amphetamin und 20 Milliliter Liquid Ecstasy fest. Gegen den 32-Jährigen leiteten die Beschäftigten des Hauptzollamts Rosenheim noch vor Ort ein Strafverfahren ein und stellten die Drogen sicher. Als Sicherheitsleistung wurde ein Betrag in Höhe von 1.500 Euro einbehalten.

"Mit jedem aus dem Verkehr gezogenen Betäubungsmittel verhindern wir möglicherweise weitere Folgen. Mit dem sichergestellten Liquid Ecstasy - oder auch bekannt unter "K. O.-Tropfen" - könnten Opfer wehrlos gemacht werden, wenn dieses unbemerkt in Getränke gemischt wird.", so Pressesprecherin Marion Dirscherl vom Hauptzollamt Rosenheim.

