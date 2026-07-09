POL-OG: Baden-Baden, Oos - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugenaufruf
Baden-Baden, Oos (ots)
Am Mittwochmorgen zwischen 08.15 und 08.30 Uhr, hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen in einer Parkbucht parallel der Ooser Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 8 in Fahrtrichtung Innenstadt Baden-Oos geparkten Audi Q 5 beschädigt. Nicht nur am linken Außenspiegel, sondern auch an der gesamten linken Fahrzeugseite des ordnungsgemäß geparkten Audi entstanden Streifschäden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07229 2273 zu melden.
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