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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 08.15 und 08.30 Uhr, hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen in einer Parkbucht parallel der Ooser Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 8 in Fahrtrichtung Innenstadt Baden-Oos geparkten Audi Q 5 beschädigt. Nicht nur am linken Außenspiegel, sondern auch an der gesamten linken Fahrzeugseite des ordnungsgemäß geparkten Audi entstanden Streifschäden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07229 2273 zu melden.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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