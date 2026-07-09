Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Einbruch in Bierbar gesucht

Rastatt (ots)

Zwei Täter sollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in eine Bierbar in der Straße "Am Grün" eingebrochen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den Gasträumen. Im Inneren brachen sie einen Spielautomaten gewaltsam auf. Als hierbei die Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Wallstraße. Ob Bargeld entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlung. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür und dem Spielautomaten beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Am Grün" oder auf der Flucht in Richtung Wallstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden. /jg

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