PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Einbruch in Bierbar gesucht

Rastatt (ots)

Zwei Täter sollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in eine Bierbar in der Straße "Am Grün" eingebrochen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den Gasträumen. Im Inneren brachen sie einen Spielautomaten gewaltsam auf. Als hierbei die Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Wallstraße. Ob Bargeld entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlung. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür und dem Spielautomaten beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Am Grün" oder auf der Flucht in Richtung Wallstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:21

    POL-OG: Rheinau, Freistett - Arbeitsunfall

    Rheinau, Freistett (ots) - Bei Montagearbeiten von Betonwänden in der Rheinstraße in Freistett, hat sich am Mittwochnachmittag ein 51 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Durch einen Kran wurden Betonwände auf das Fundament in ein Mörtelbett gehoben. Der Arbeiter soll sich hinter einer der Betonplatten befunden haben als die etwa 11 Tonnen schwere Betonwand auf den Mann stürzte. Die hinter der Betonplatte ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:07

    POL-OG: Achern - Nächtlicher "Einbrecher" entpuppt sich als Bewohner

    Achern (ots) - Ein vermutlicher Einbruch hat in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr einen Polizeieinsatz in Achern ausgelöst. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Mann, der auf der Rückseite eines Gebäudes über einen Vorsprung zu einem Fenster im ersten Obergeschoss kletterte und dort in das Haus einstieg. Mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Achern sowie ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:02

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

    Baden-Baden, Oos (ots) - Am Mittwochmorgen zwischen 08.15 und 08.30 Uhr, hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen in einer Parkbucht parallel der Ooser Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 8 in Fahrtrichtung Innenstadt Baden-Oos geparkten Audi Q 5 beschädigt. Nicht nur am linken Außenspiegel, sondern auch an der gesamten linken Fahrzeugseite des ordnungsgemäß geparkten Audi entstanden Streifschäden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren