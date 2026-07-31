Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec vor Supermarkt gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Landesbergen (ots)

(Thi) Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 30.07.2026, in der Zeit von 10:00 bis 12:30 Uhr ein verschlossenes Pedelec vor dem Netto-Markt in der Langen Straße 92 in Landesbergen entwendet.

Die 51-jährige Geschädigte hatte ihr Fahrrad mit einem Schloss gesichert und anschließend den Markt sowie den dortigen Bäcker besucht. Als sie nach ihrem Aufenthalt zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Kreidler.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.200 Euro.

Die Polizei Stolzenau bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Netto-Marktes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter der Telefonnummer 05761/90200 zu melden.

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