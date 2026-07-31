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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Eine 21-jährige Autofahrerin ist am frühen Freitagmorgen, 31.07.2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 447 leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 03:10 Uhr mit einem Seat Ibiza die Straße An der Bergkette in Fahrtrichtung Hörkamp-Langenbruch. Im Bereich einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw wurde beschädigt und musste geborgen werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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