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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemeldung des Polizeikommissariat Stadthagen vom 31.07. bis 02.08.2026, 08:30 Uhr (kol)

Stadthagen (ots)

Eigentumsdelikte:

In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08. wurde gegen 22:50 Uhr durch drei bislang unbekannte Täter von dem Außengelände eines Möbelgeschäftes in der Breslauer Straße zwei Tische entwendet.

Verkehrsdelikte:

In Lindhorst ist es in den frühen Morgenstunden des 02.08. zu einer Verkehrsstraftat gekommen. Der 19 jährige Beschuldigte soll seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben. Zur genauen Feststellung wurde eine Blutentnehme durchgeführt, weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am 01.08. kam es vormittags in der Windmühlenstr. in Stadthagen zu Streitigkeiten zwischen einem Fahrradfahrer und einer PKW-Führerin. Die PKW-Führerin solle die Windmühlenstr. entgegen der Einbahnstraßenregelung befahren haben und so den Fahrradfahrer verkehrsrechtlich behindert haben. Die PKW-Führerin habe ihr Fehlverhalten nicht einsehen wollen und sich vom Ereignisort entfernt. Gegen sie wurden zwei Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die weitere Bearbeitung der Verfahren erfolgt zuständigkeitshalber durch den Landkreis Schaumburg.

Weitere Ereignisse:

Todesermittlung:

Am frühen Abend des 31.07. wurde durch Anwohner eine leblose Person im "Ziegeleiteich" in Stadthagen festgestellt. Durch die FFW Stadthagen wurde der Verstorbene aus dem Teich geborgen, was zu einer erhöhten Aufmerksamkeit im Bereich um den Ziegeleiteich geführt hat. Die Ermittlungen zu diesem meldepflichtigen Todesfall werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Stadthagen geführt. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken vor.

Alarmauslösung:

Am Abend des 01.08. kam es in einem Stadthäger Modehaus zu einer Einbruchalarmauslösung. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort keinen Einbrecher fest, jedoch eine Kundin, welche versehentlich nach Ladenschluss im Gebäude eingeschlossen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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