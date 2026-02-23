THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: Stabwechsel im Norden: Jörg Eger als neuer THW-Landesbeauftragter für Bremen und Niedersachsen eingeführt

Hannover, 23.02.2026. Mit einem feierlichen Festakt wurde Jörg Eger am vergangenen Samstag offiziell in sein Amt als Landesbeauftragter für den THW-Landesverband Bremen, Niedersachsen eingeführt. Vor rund 250 Gästen aus Politik, Behörden und der "Blaulichtfamilie" übergab THW-Präsidentin Sabine Lackner in der Niedersachsenhalle des Hannover Congress Centrums (HCC) symbolisch den Staffelstab an den erfahrenen Krisenmanager. In einer Zeit, in der die globale Sicherheitsarchitektur eine umfassende Neuausrichtung der nationalen Resilienz erfordert, übernimmt Jörg Eger die Leitung eines leistungsstarken Landesverbandes des Technischen Hilfswerks (THW). Eger, der seit über 30 Jahren im THW verwurzelt ist, war zuletzt als Referatsleiter im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland tätig und verfügt über weitreichende Einsatzerfahrung, unter anderem als Teamleiter der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA). Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens würdigte in ihrem Grußwort die langjährige, exzellente Zusammenarbeit zwischen dem Land Niedersachsen und dem THW. "Wir interessieren uns überhaupt nicht für Zuständigkeiten. Denn die haben noch nie ein Problem gelöst", sagte Daniela Behrens mit Blick auf die gemeinsamen Erfolge aller Hilfsorganisationen bei der Bewältigung des Winterhochwassers 2023/24 und des Sturmtiefs Elli Anfang des Jahres. Die Grenzen zwischen Zivil- und Katastrophenschutz seien ohnehin schwer zu beschreiben. Das THW sei mit seinem hochqualifizierten Ehrenamt und der hervorragenden Jugendarbeit eine tragende Säule der Gesellschaft. THW-Präsidentin Sabine Lackner unterstrich in ihrer Festrede die Bedeutung von Verlässlichkeit und Werten in einer unsicheren Welt. Sie verwies auf das beeindruckende Engagement im Landesverband: "Wenn die Welt nur noch aus Deals besteht, ist Verlass auf das THW". Jörg Eger selbst gab in seiner Antrittsrede ein klares Versprechen ab: "Wir werden bereit sein, wenn Sie uns brauchen". Er betonte, dass Motivation dort entstehe, wo Vertrauen gelebt werde, und setzte sich zum Ziel, die enge Verzahnung von Haupt- und Ehrenamt weiter zu stärken. Auch René Du Bois (Bundesministerium des Innern) und Hetav Tek (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) betonten die strategische Wichtigkeit des Landesverbandes. "Wir brauchen ein starkes THW", sagte Du Bois. Mit über 12.000 Ehrenamtlichen und einer Einsatzbefähigung von 106 Prozent dokumentiert der Verband seine aktuelle Stärke. Der Festakt, der musikalisch von der THW-Big Band aus Viernheim begleitet wurde, verdeutlichte einmal mehr: In Zeiten veränderter Herausforderungen ist das persönliche Kennen und enge Zusammenwirken innerhalb der Blaulichtfamilie der Garant für die Sicherheit der Bevölkerung. Über das THW: Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seiner Erfahrung leistet das THW technische Hilfe im In- und Ausland. Der Landesverband Bremen, Niedersachsen umfasst 79 Ortsverbände und ist ein zentraler Partner der deutschen Sicherheitsarchitektur.

