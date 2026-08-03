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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Essen gekocht und Feuer entfacht - Küchenbrand in Stadthäger Mehrfamilienhaus

Stadthagen (ots)

(mha) In einer Wohnung im Erdgeschoss eines Stadthäger Mehrfamilienhauses kommt es durch angebranntes Essen auf dem Herd zu einer Brandentwicklung in der Küche. Diese steht kurzzeitig in Vollbrand. Die Rauchentwicklung ist so stark, dass die darüber befindlichen Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss ebenfalls von Rauchgasen betroffen sind und die dort installierten Rauchwarnmelder auslösen. Das Feuer kann durch die Feuerwehr Stadthagen und Enzen gelöscht werden. In zwei Wohnungen über der brandbetroffenen Wohnung werden Kontrollmaßnahmen hinsichtlich Beschädigungen durch den Brand durchgeführt. Dazu müssen Türen in Abwesenheit der Mieter geöffnet werden. Die Wohnungen werden mit neuen Schlössern versehen. Die Brandwohnung selbst ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Mieter der beiden kontrollierten Wohnungen in den Obergeschossen oberhalb der brandbetroffenen Wohnung können sich hinsichtlich der Wohnungsschlüssel an die Polizei Stadthagen wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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