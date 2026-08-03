Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, 02.08.2026, ist es gegen 19:48 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Striegauer Weg in Stadthagen zu einem Küchenbrand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen bereitete ein 16-jähriger Bewohner eine Mahlzeit auf dem Herd zu. Während das Essen auf dem eingeschalteten Herd stand, legte er sich schlafen. Das Essen geriet in Brand, woraufhin die Flammen auf das Küchenmobiliar übergriffen und die Küche in Vollbrand setzten.

Durch das Klingeln weiterer Hausbewohner wurde der Jugendliche geweckt und konnte die Wohnung verlassen. In der Erdgeschosswohnung sowie in den darüberliegenden Wohnungen lösten die Rauchwarnmelder aus.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die vom Feuer betroffene Erdgeschosswohnung sowie zwei darüberliegende Wohnungen wurden durch Rauchgase beeinträchtigt. Da sich die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Obergeschosswohnungen nicht zu Hause befanden, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstüren im Beisein der Polizei, um Lüftungsmaßnahmen durchzuführen. Anschließend wurden die Türen mit neuen Schlössern versehen.

Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wird von einem fahrlässig verursachten Brand infolge angebrannten Essens ausgegangen.

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