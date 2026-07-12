Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Brände

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Samstag gegen 13:00 Uhr querte ein 82-jähriger Fahrradfahrer die Landesstraße 1084 aus einem Waldweg zwischen Elchingen und der Anschlussstelle Aalen / Oberkochen zur A7. Hierbei übersah er einen 72-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 850 Euro.

Aalen: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrer

Am Sonntagmorgen gegen 00:55 Uhr kam es auf dem Fahrradweg neben der L1080 zwischen Rodamsdörfle und Abtsgmünd zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Rennradfahrerin kam, vermutlich beim Einstellen ihrer Stirnlampe, zu weit nach links und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ellwangen: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Samstag gegen 14:45 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Friedhofstraße / Wolfgangstraße zu einem Unfall. Zwei Fahrradfahrer fuhren hintereinander. Ein 56-Jähriger fuhr hierbei voraus und drehte sich nach seiner 62-jährigen Mitfahrerin um. Dabei kam es zu einer Berührung der Fahrräder und beide stürzten. Der 56-Jährige verletzte sich dabei leicht, die 62-jährige schwer.

Ellwangen: Brand eine Strohfeldes

Am Samstag gegen 15:30 Uhr kam es bei Arbeiten mit einer Ballenpresse zum Brand eines abgeernteten Feldes am östlichen Ortsrand von Rattstadt. Es brannten ca. 400 Quadratmeter Feld und zwei Strohballen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Brand einer Ballenpresse

Am Samstag gegen 16:30 Uhr kam es auf einem Feld in der Nähe der Auguste-Kircher-Straße zu einem Brand. Bei Arbeiten mit einer Rundballenpresse geriet diese sowie das Feld in Brand. Insgesamt war eine Fläche von ca. 5.000 Quadratmetern betroffen. Auch die Ballenpresse geriet in Vollbrand. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Stödtlen: Brand einer Ballenpresse

Am Samstag gegen 19:45 Uhr kam es auf einem Feld in der Nähe der Beerlachstraße in Unterbronnen zu einem Brand. Bei Arbeiten mit einer Ballenpresse geriet diese in Brand und brannte aus. Die Feuerwehr war mit 53 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Lorch: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Samstag gegen 08:43 Uhr fuhr eine 77-jährige Renault-Fahrerin auf der Maierhofstraße. Aufgrund des Sonnenlichtes übersah sie einen vorausfahrenden 74-jährigen Fahrradfahrer und fuhr auf diesen auf. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

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