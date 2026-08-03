Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, 02.08.2026, kam es gegen 19:28 Uhr an der Einmündung Dankerser Straße/Bahnhofstraße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Rintelnerin mit ihrem Hyundai die Dankerser Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter fahrende Pkw fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Hyundai auf.

Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der bislang unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt über die Bahnhofstraße in Richtung Weserbrücke fort.

Die 27-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zum flüchtigen Fahrzeug sowie zur fahrzeugführenden Person liegen bereits erste Hinweise vor, denen derzeit nachgegangen wird.

Der Unfallverursacher sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

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