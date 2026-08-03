Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschädigter nach Verkehrsunfall auf Media-Markt-Parkplatz gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den bislang unbekannten Halter eines Pkw, der am Samstag, 01.08.2026, zwischen 18:00 Uhr und 18:05 Uhr auf dem Parkplatz des Media-Marktes am Schloßplatz 5 in Nienburg beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es beim Öffnen einer Fahrzeugtür zu einer Berührung mit einem daneben geparkten schwarzen 3er BMW. Die Beteiligten warteten zunächst kurze Zeit vor Ort, konnten den Halter des beschädigten Fahrzeugs jedoch nicht antreffen. Da das Kennzeichen des betroffenen Pkw nicht bekannt war und keine Nachricht hinterlassen wurde, ist der Geschädigte bislang unbekannt.

Der Halter des beschädigten Fahrzeugs sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell