Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, Lkrs. Tuttlingen) Cabrio überschlägt sich und schleudert gegen einen Baum, Fahrer kommt mit Rettungshubschrauber ins Klinikum (26.07.2026)

Mahlstetten (ots)

Am frühen Samstagabend, 25.07.2026, gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der K5900, zwischen Mahlstetten und Böttingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Audi Cabriolet die oben benannte Kreisstraße kommend von Böttingen in Richtung Mahlstetten. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Pkw-Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, so dass sich das Fahrzeug überschlug, abschließend gegen einen Baum prallte und hier auf der geöffneten Fahrzeugoberseite zum Liegen kam. Der Pkw-Lenker wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeugwrack befreit. Nach einer ersten Behandlung durch die Rettungswagenbesatzung und des Notarztes wurde ein Rettungshubschrauber nachgefordert, welcher den Schwerverletzten in ein Klinikum flog. Außerdem wurde beim Fahrzeuglenker eine Blutentnahme veranlasst, da eine Beeinflussung durch Alkohol oder anderer berauschender Mittel nicht ausgeschlossen werden konnte. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Audi musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Auch am Baum entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

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