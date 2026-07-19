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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Reifen beschädigt Mauer

POL-STH: Reifen beschädigt Mauer
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Niedernwöhren (ots)

[mue]Am Freitag, 17.07.2026 zwischen 13:00 und 16:00 Uhr kam es in der Straße Horsthöfe in Niedernwöhren zu einer Unfallflucht der anderen Art. Eine 62jährige Niedernwöhrenerin wunderte sich bei ihrer Heimkehr über einen großen Reifen der mitten auf dem Hof lag. Zudem war die Grundstücksmauer beschädigt worden. Eine Nachbarin konnte von einem lauten Knall berichten, den sie gehört habe.

Mutmaßlich ist bei einem Anhänger hinter einem Trecker ein Reifen geplatzt und mit solcher Wucht von der Felge geflogen, dass er gegen die Mauer der Geschädigten geprallt ist und diese beschädigt hat.

Der verantwortliche Fahrzeugführer ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt das PK Stadthagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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