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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hund läuft vor Auto - Hundehalter entfernt sich vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Hohnhorst (ots)

(Thi) Am Donnerstag, 16.07.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr auf der Kreisstraße 50 in Höhe des Schützenvereins Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall.

Ein 71-jähriger Mann aus Lindhorst befuhr mit seinem VW Taigo die K 50 in Fahrtrichtung Hohnhorst, als plötzlich ein mittelgroßer brauner Mischlingshund von rechts auf die Fahrbahn lief. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Hund.

Der Hund lief nach dem Zusammenstoß weiter. Der bislang unbekannte Hundehalter entfernte sich auf einem Fahrrad von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Hundehalter sowie Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem braunen, mittelgroßen Mischlingshund oder dessen Halter machen können, sich unter der Telefonnummer 05721 / 98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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