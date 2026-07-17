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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kehrmaschine kollidiert mit S-Bahn - 75-Jähriger leicht verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Donnerstagnachmittag, 16.07.2026, kam es gegen 15:24 Uhr am Bahnübergang in der Dorfstraße im Ortsteil Waltringhausen zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger Mann aus Bad Nenndorf war mit einer benzinbetriebenen Kehrmaschine auf dem Gehweg vor seinem Grundstück mit Reinigungsarbeiten beschäftigt und bewegte sich in Richtung des Bahnübergangs. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ sich die Kehrmaschine aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defekts nicht mehr stoppen und geriet in den Bereich des Bahnübergangs.

Dort kollidierte die Kehrmaschine mit einer herannahenden S-Bahn. Der 75-Jährige erlitt hierbei leichte Schürfwunden.

An der S-Bahn sowie der Kehrmaschine entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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