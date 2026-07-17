Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad - Zwei Leichtverletzte

Nienstädt (ots)

(Thi) Am Donnerstagnachmittag, 16.07.2026, kam es gegen 15:33 Uhr auf dem Gehweg der Lindenstraße in Nienstädt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad.

Eine 15-Jährige befuhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) die Lindenstraße in Richtung Hannoversche Straße (B 65). Im Bereich einer Linkskurve kam ihr auf dem Gehweg ein 24-jähriger Radfahrer entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen.

Sowohl die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin als auch der 24-jährige Radfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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