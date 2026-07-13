Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Stolzenau (ots)

(KEM) Ein nächtliches Ausweichmanöver endete in den frühen Morgenstunden des Montags mit erheblichem Sachschaden in Stolzenau-Holzhausen.

Am 13.07.2026 gegen 02:30 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Stolzenau mit seinem BMW auf der Dorfstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben des jungen Fahrers lief plötzlich ein Hase auf die Fahrbahn, woraufhin er spontan auswich. Aufgrund von Rollsplitt auf der Fahrbahn verlor der 20-Jährige dabei jedoch die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen kam von der Straße ab und kollidierte frontal mit der Bushaltestelle "Holzhausen Mitte".

Sowohl am BMW als auch am Wartehäuschen der Haltestelle entstand durch den Aufprall deutlicher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf rund 10.000 Euro. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der BMW wurde abgeschleppt.

Tipps der Polizei:

Richtig reagieren bei Wildwechsel: Wenn Wild auf der Fahrbahn auftaucht: Fernlicht abblenden und kontrolliert abbremsen.

Keine riskanten Ausweichmanöver: Wenn ein Zusammenstoß mit einem unvermeidbar ist, riskieren Sie kein unkontrolliertes Ausweichen. Ein frontaler Aufprall ist für Fahrzeuginsassen in der Regel weit weniger gefährlich als das Abkommen von der Fahrbahn oder ein Aufprall auf Hindernisse.

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