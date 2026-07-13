Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schweringen - PKW-Fahrer fährt durch Baustelle und endet im Maschendrahtzaun

Schweringen (ots)

(KEM) Ein verbotener Ausflug in einen Baustellenbereich endete am späten Samstagabend für einen Autofahrer im Zaun einer Anwohnerin.

Am 11.07.2026 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Hoya mit seinem Mercedes die Landesstraße 351 im Bereich Schweringen. Trotz Verbots steuerte der Fahrer seinen Pkw in den dortigen Baustellenbereich im Ortsteil Holtrup. In Höhe der Hausnummer 37 sah der Mann schließlich die Absperrbaken, die quer auf der Fahrbahn aufgestellt waren, eigenen Angaben zufolge zu spät. Um einen direkten Zusammenstoß mit den Absperrungen zu verhindern, lenkte der 56-Jährige seinen Wagen in einer spontanen Ausweichbewegung nach rechts. Die Fahrt führte über den Grünstreifen direkt auf ein angrenzendes Feld und endete an einem Maschendrahtzaun eines dortigen Grundstücks. Der Zaun wurde dabei auf einer Länge von über 10 Metern beschädigt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

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