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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Rinteln/Steinbergen (ots)

(bae)Am 11.07.2026 um 19:37 Uhr kam es in Steinbergen, an der Kreuzung Arensburger Straße zu einem Auffahrunfall. Aufgrund eines defektes an der dortigen Lichtzeichenanlage zeigte diese ein Dauerrot an. Ein 23-jähriger Detmolder fuhr daher mit seinem Skoda an die dortige Haltelinie und hielt dort an. Laut eigener Aussage seien vor ihm bereits mehrere Pkw bei Rot gefahren. Eine 28-jährige Hannoveranerin, die sich mit ihrem Mercedes hinter dem Skoda befand fuhr auf diesen auf. Vor Ort gab sie allerdings an, dass der Skoda rückwärts in sie hineingefahren sei. Dies konnten die beiden Mitfahrer in dem Skoda allerdings widerlegen. Eine 23-jährige Mitfahrerin in dem Skoda wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste mittels RTW ins örtliche Klinikum gebracht werden. Bei der Behauptung, dass der Skoda rückwärts gefahren sei, dürfte es sich um eine Schutzbehauptung handeln. Es ist ein Schaden and den Fahrzeugen in Höhe von 3500 Euro entstanden. Durch die Straßenmeisterei wurde der Defekt an der Lichtzeichenanlage behoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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