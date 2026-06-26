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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Haste

Haste (ots)

(KEM) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Mittwoch, dem 24.06.2026, auf dem Parkplatz des Bahnhofs Haste ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stellte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Audi A3 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz an der Hauptstraße 26 ordnungsgemäß ab. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den geparkten Wagen vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugenaufruf: Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Bahnhofsparkplatz gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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