Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl aus PKW

Stadthagen (ots)

[mue]Am 10.07.2026 gegen 18:00 Uhr stellt eine 61-jährige Frau aus Stadthagen ihren PKW nach dem Einkaufen auf dem Hof vor dem Wohnhaus ab. Sie lässt die Fahrertür kurz aufstehen und geht ins Haus. Sie kehrt unmittelbar darauf zurück zum PKW. Später fällt auf, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr im Fahrzeug befindet. Am Morgen des 11.07.2026 kam es im angrenzenden Nordrhein-Westfalen bereits zu dem Versuch mit der entwendeten EC-Karte Geld abzuheben. Dies schlug allerdings fehl.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

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