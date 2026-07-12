Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilfe für Batman

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Rinteln (ots)

(bae)Am Abend des 11.07.2026 wurde bei der Polizei in Rinteln eine aufgefundene Fledermaus abgegeben. Das Tier wurde am Boden liegend gefunden. Über Nacht wurde das Tier in Gewahrsam genommen und mit frischem Wasser versorgt. Es kam im Laufe der Nacht weder zu Flug- noch zu Fluchtversuchen seitens der Fledermaus. Deshalb wurde sie dann am frühen Morgen des 12.07.2026 mittels Polizeieskorte in die Wildtierstation nach Sachsenhagen überführt. Hier wird sich nun fachgerecht um das Tier gekümmert. Um die Fledermaus nicht unnötig unter Stress zu setzten wurde auf eine Fotosession verzichtet, es liegt lediglich ein Symbolbild vor.

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