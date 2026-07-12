PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilfe für Batman

POL-NI: Hilfe für Batman
  • Bild-Infos
  • Download

Rinteln (ots)

(bae)Am Abend des 11.07.2026 wurde bei der Polizei in Rinteln eine aufgefundene Fledermaus abgegeben. Das Tier wurde am Boden liegend gefunden. Über Nacht wurde das Tier in Gewahrsam genommen und mit frischem Wasser versorgt. Es kam im Laufe der Nacht weder zu Flug- noch zu Fluchtversuchen seitens der Fledermaus. Deshalb wurde sie dann am frühen Morgen des 12.07.2026 mittels Polizeieskorte in die Wildtierstation nach Sachsenhagen überführt. Hier wird sich nun fachgerecht um das Tier gekümmert. Um die Fledermaus nicht unnötig unter Stress zu setzten wurde auf eine Fotosession verzichtet, es liegt lediglich ein Symbolbild vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 09:23

    POL-STH: Diebstahl aus PKW

    Stadthagen (ots) - [mue]Am 10.07.2026 gegen 18:00 Uhr stellt eine 61-jährige Frau aus Stadthagen ihren PKW nach dem Einkaufen auf dem Hof vor dem Wohnhaus ab. Sie lässt die Fahrertür kurz aufstehen und geht ins Haus. Sie kehrt unmittelbar darauf zurück zum PKW. Später fällt auf, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr im Fahrzeug befindet. Am Morgen des 11.07.2026 kam es im angrenzenden Nordrhein-Westfalen bereits zu dem Versuch mit der entwendeten EC-Karte Geld ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 07:27

    POL-NI: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

    Rinteln/Steinbergen (ots) - (bae)Am 11.07.2026 um 19:37 Uhr kam es in Steinbergen, an der Kreuzung Arensburger Straße zu einem Auffahrunfall. Aufgrund eines defektes an der dortigen Lichtzeichenanlage zeigte diese ein Dauerrot an. Ein 23-jähriger Detmolder fuhr daher mit seinem Skoda an die dortige Haltelinie und hielt dort an. Laut eigener Aussage seien vor ihm bereits mehrere Pkw bei Rot gefahren. Eine 28-jährige ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 07:26

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht

    Rinteln (ots) - (bae)Durch zwei aufmerksame Zeuginnen konnte am 11.07.2026 gegen 20:30 Uhr beobachtete werden, wie ein grauer VW mit Rintelner Kennzeichen beim Ausparken auf dem Weseranger gegen einen dort geparkten Honda mit Mindener Kennzeichen gestoßen ist. Der Fahrzeugführer des VW entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeuginnen konnten sich allerdings das vollständige Kennzeichen merken und dieses bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren