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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der B65 in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall auf der B65 in Stadthagen ist am frühen Montagmorgen (01.06.2026) eine 59-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer gegen 05:15 Uhr die B65 in Fahrtrichtung Stadthagen. An der Einmündung zur Ortsumgehungsstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Stadthägerin, die in Richtung Nienstädt unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 26-Jährigen gedreht und kollidierte anschließend mit dem Auflieger eines vorbeifahrenden Sattelzuges.

Die 59-jährige Fahrzeugführerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie der Fahrer des Sattelzuges blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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