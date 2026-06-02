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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt in Eystrup festgestellt

Eystrup (ots)

(Thi) Am Montagabend, 01.06.2026, wurde der Polizei gegen 18:10 Uhr ein möglicherweise alkoholisierter Fahrzeugführer im Bereich einer Tankstelle an der Hauptstraße in Eystrup gemeldet.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die eingesetzten Polizeikräfte bei dem 68-jährigen Fahrer eines VW Golf deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille.

Da der Mann angab, nach Beendigung der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, wurde zur beweissicheren Feststellung der Alkoholbeeinflussung die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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