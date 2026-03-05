PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher entfernt sich - Polizei bittet um Hinweise

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 05.03.2026, kam es in der Dürerstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit einem jugendlichen Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 13-jähriger Radfahrer zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Dürerstraße in Fahrtrichtung Holbeinstraße. Auf Höhe der Hausnummer 42 soll ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs beim Überholen das Hinterrad des Fahrrads berührt haben. Der 13-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Der Radfahrer klagte über leichte Schmerzen an der rechten Schulter. Sichtbare Verletzungen konnten zunächst nicht festgestellt werden. Am Fahrrad konnten leichte Kratzer festgestellt werden. Zudem wurde das in der rechten Jackentasche befindliche Mobiltelefon durch den Sturz beschädigt.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

