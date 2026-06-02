Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zielgruppenorientierte Schwerpunktkontrolle von Motorradfahrenden auf der K77

Rinteln/Wennenkamp (ots)

(Thi) Die Polizei hat am Samstag, den 30.05.2026, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr eine zielgruppenorientierte Schwerpunktkontrolle von Motorradfahrenden auf der Kreisstraße 77 im Bereich Wennenkamp durchgeführt. Im Fokus standen technische Veränderungen an Fahrzeugen sowie die Verkehrssicherheit insgesamt.

Hintergrund der Kontrollmaßnahme sind wiederkehrende Beschwerden von Anwohnenden über Lärmbelästigungen, überhöhte Geschwindigkeiten und risikoreiches Fahrverhalten im Bereich des sogenannten "Taubenbergs". Die kurvenreiche Strecke ist insbesondere bei Motorradfahrenden beliebt und steht seit mehreren Jahren im Fokus polizeilicher Maßnahmen.

Die Kontrollen wurden auf Höhe der Freiwilligen Feuerwehr in Wennenkamp unter Einbindung der Spezialisierten Kontrollgruppe KRAD der Polizeidirektion Göttingen durchgeführt. Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt:

21 mündliche Verwarnungen

2 Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 2 Fälle des Erlöschens der Betriebserlaubnis 2 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund sonstiger Mängel 4 Mängelmeldungen 2 Untersagungen der Weiterfahrt

Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Kontrollaktion. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung durch die Spezialisierte Kontrollgruppe KRAD der Polizeidirektion Göttingen. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle beim Polizeikommissariat Rinteln konnten die geplanten Kräfte vor Ort nicht vollständig eingesetzt werden. Umso größer ist der Dank an die drei eingesetzten Spezialisten der Kontrollgruppe, die mit ihrem Fachwissen und ihrem Engagement maßgeblich zum Erfolg der Maßnahme beigetragen haben.

Die Polizei nimmt die Anliegen der Anwohnenden weiterhin ernst und wird auch künftig Kontrollen entlang der K77, insbesondere im Bereich des Taubenbergs, durchführen. Diese erfolgen teilweise gemeinsam mit dem Ordnungsdienst der Stadt Rinteln. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Lärmbelastungen zu reduzieren und Regelverstöße konsequent zu verfolgen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei bereits jetzt auf die Veranstaltung "Kaffee statt Knöllchen" am 27.06.2026 in Wennenkamp hin. Die Veranstaltung findet im Rahmen der "Biker Safety Tour" statt und richtet sich an Motorradfahrende. Im Mittelpunkt stehen Information, Prävention und der direkte Austausch rund um das Thema sicheres Motorradfahren.

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