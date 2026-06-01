Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizeistation Rehburg-Loccum feiert 60-jähriges Bestehen

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Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Die Polizeistation Rehburg-Loccum hat am heutigen Montag ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Anlass war ein besonderes Datum: Am 1. Juni 1966 wurde der Mietvertrag für das Gebäude der heutigen Polizeistation unterzeichnet und damit der Grundstein für sechs Jahrzehnte Polizeiarbeit vor Ort gelegt.

Aus diesem Anlass kamen zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Feuerwehr, Kirche, Rettungsdienst und Polizei zu einer kleinen Feierstunde zusammen. Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem Vertreter der Stadt Rehburg-Loccum, der Freiwilligen Feuerwehr, des ASB Kreisverbandes Nienburg, des Kirchenkreises Stolzenau-Loccum sowie der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Auch ehemalige Leiter und langjährige Wegbegleiter der Polizeistation nahmen an der Veranstaltung teil.

In ihren Grußworten wurde die Bedeutung der Polizeistation für die Sicherheit in Rehburg-Loccum hervorgehoben. Gleichzeitig standen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den örtlichen Institutionen und die enge Verbundenheit zur Bevölkerung im Mittelpunkt der Gespräche.

Bei bestem Wetter nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch und zum Rückblick auf sechs Jahrzehnte Polizeigeschichte. Für das leibliche Wohl war mit Rehburger Butterkuchen, Kaffee und Kaltgetränken gesorgt.

Die Polizeistation Rehburg-Loccum blickt auf eine lange Tradition zurück und versteht sich auch künftig als verlässlicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rehburg-Loccum und ihrer Ortsteile.

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