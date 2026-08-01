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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ummeln - Sachbeschädigung an Wahlplakat der CDU
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Ummeln, Ummilostraße (mak). Am 01.08.2026, gegen 18:15 Uhr, kann ein Zeuge beobachten, wie zwei Jugendliche ein Wahlplakat der CDU von einer Laterne reißen. Vor Ort kann das Wahlplakat unbeschädigt vorgefunden werden, jedoch wurde die Halterung durch das Herunterreißen insofern beschädigt, dass das Plakat nicht mehr an der Laterne hängen kann. Laut dem Zeugen soll einer der Täter ein weißes T-Shirt, weiße Schuhe und eine kurze Hose getragen haben. Sein Begleiter soll in schwarzer, kurzer Kleidung unterwegs gewesen sein. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Personen und dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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