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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholvorgang auf der Nordtangente

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am 31.07.2026, gegen 23:02 Uhr, befuhren mehrere Fahrzeuge die Nordtangente (L485) aus Richtung der B3 kommend stadteinwärts.

In einer langgezogenen Rechtskurve überholten zwei Fahrzeugführende, trotz des unübersichtlichen Fahrbahnverlaufs, die vor ihnen fahrende Fahrzeugkolonne. Um eine Kollision der beiden überholenden Fahrzeuge mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, mussten sowohl der entgegenkommende, als auch die überholten Verkehrsteilnehmenden stark abbremsen. Nach diesem Überholmanöver setzten beide Fahrzeuge ihre Fahrt über die Nordtangente in Richtung Alfeld fort.

Bei einem dieser Fahrzeuge soll es sich um einen vermutlich tiefergelegten Seat gehandelt haben. Das andere Fahrzeug wurde als dunkler Pkw beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden überholenden Fahrzeugen, insbesondere zu deren Kennzeichen und Fahrzeugführenden, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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