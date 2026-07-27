POL-OF: Was macht das Boot im Wald?
Dietzenbach (ots)
(cb) Ein Gassigänger machte am Montagvormittag am Waldrand in Dietzenbach, in der Verlängerung der Alfred-Nobel-Straße, einen ungewöhnlichen Fund. Er fand dort ein großes Schlauchboot vor. Nun fragen die Ordnungshüter: Wie kam es in die dortige Erdkuhle und wem gehört es? Einsatzkräfte der Stadtpolizei wurden mit der Sicherung des Mehrpersonenbootes beauftragt. Hinweise auf die Eigentümer des Bootes nehmen die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Feuerwehr Dietzenbach)
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