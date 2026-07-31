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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall fordert eine lebensbedrohlich verletzte Person

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / L 413 (lud)

Am 31.07.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L 413 zwischen den Ortschaften Hoheneggelsen und Adenstedt in 31185 Söhlde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 53-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim befuhr mit seinem Motorrad KTM die L 413 von Hoheneggelsen kommend in Fahrtrichtung Adenstedt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 53-jährige Hildesheimer auf gerader Strecke rechtsseitig von der Fahrbahn ab, streifte zunächst einen Straßenbaum und stürzte anschließend auf ein angrenzendes Feld.

Der Motorradfahrer blieb lebensbedrohlich verletzt auf dem Feld liegen und wurde durch vorbildlich handelnde Ersthelfer zunächst medizinisch betreut.

Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der 53-Jährige durch einen Rettungshubschrauber in ein Hannoveraner Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die L 413 für ca. zwei Stunden vollgesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Neben drei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Bad Salzdetfurth und der Polizei Peine kamen zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und ein Abschleppunternehmen zum Einsatz.

Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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