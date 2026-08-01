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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Lamspringe und Westerberg

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am Donnerstag, 30.07.2026 gegen 12:30 Uhr, befuhr ein grauer VW Golf die L488 aus Richtung Lamspringe kommend in Fahrtrichtung Westerberg. Auf Höhe des Parkplatzes "Hohe Schanze" kam ihm in der dortigen Linkskurve ein weißer Transporter entgegen. Da dieser zum Teil auf die Gegenfahrspur geriet, musste der VW Golf nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Schutzplanke. Durch den Unfall entstand Sachschaden am VW Golf und an der Schutzplanke.

Der unfallverursachende weiße Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Lamspringe fort und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum weißen Transporter sowie dessen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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