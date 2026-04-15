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Polizei Wuppertal

POL-W: W Passanten bei Verfolgungsfahrt gefährdet - Polizei nimmt 28-Jährigen ohne Führerschein vorläufig fest - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (14.04.2026, 07:00 Uhr) entzog sich ein 28-Jähriger 
einer Verkehrskontrolle. Dabei flüchtete er über mehrere Straßen und 
gefährdete Passanten. 

Eine Funkstreifenwagenbesatzung beabsichtigte an der Straße Deutscher
Ring einen Mercedes und seinen Fahrer zu kontrollieren. Der 
Autofahrer ignorierte die gegebenen Anhaltezeichen jedoch und 
beschleunigte sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle. Einen ihm 
entgegenkommenden Funkwagen ignorierte er ebenfalls und fuhr über 
mehrere innerstädtische Straßen davon. Auf einer Fußgängerbrücke 
gefährdete er zwei Passanten. Nur durch das Ausweichen der Fußgänger 
kam es zu keiner Kollision. 
Der Autofahrer überfuhr einen Sperrpfosten und ließ in der Sackgasse 
der Friedrich-Bayer-Straße seinen Mercedes stehen. Anschließend lief 
er zu Fuß davon.
Polizeibeamte trafen auf den Mann und nahmen den Autofahrer vorläufig
fest. 

Es liegt keine gültige Fahrerlaubnis des Mannes vor. 

Da der Verdacht besteht, dass der 28-Jährige vor Fahrtantritt 
berauschende Mittel konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe 
entnommen. 

Die Beamten untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt und stellten 
seine Fahrzeugschlüssel sicher. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und
Hinweisgeber, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können oder 
durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei 
der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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