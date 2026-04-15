Polizei Wuppertal

POL-W: W Passanten bei Verfolgungsfahrt gefährdet - Polizei nimmt 28-Jährigen ohne Führerschein vorläufig fest - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (14.04.2026, 07:00 Uhr) entzog sich ein 28-Jähriger einer Verkehrskontrolle. Dabei flüchtete er über mehrere Straßen und gefährdete Passanten. Eine Funkstreifenwagenbesatzung beabsichtigte an der Straße Deutscher Ring einen Mercedes und seinen Fahrer zu kontrollieren. Der Autofahrer ignorierte die gegebenen Anhaltezeichen jedoch und beschleunigte sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle. Einen ihm entgegenkommenden Funkwagen ignorierte er ebenfalls und fuhr über mehrere innerstädtische Straßen davon. Auf einer Fußgängerbrücke gefährdete er zwei Passanten. Nur durch das Ausweichen der Fußgänger kam es zu keiner Kollision. Der Autofahrer überfuhr einen Sperrpfosten und ließ in der Sackgasse der Friedrich-Bayer-Straße seinen Mercedes stehen. Anschließend lief er zu Fuß davon. Polizeibeamte trafen auf den Mann und nahmen den Autofahrer vorläufig fest. Es liegt keine gültige Fahrerlaubnis des Mannes vor. Da der Verdacht besteht, dass der 28-Jährige vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt und stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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