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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum - Asel (jel) - Am 29.07.2026 kam es in der Bischof-Johann-Straße in Asel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Suzuki des Geschädigten wurde im Zeitraum zwischen 18:20 Uhr und 21:50 Uhr am Fahrbahnrand abgeparkt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den PKW des Geschädigten und verließ danach den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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