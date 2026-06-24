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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Drei Brandereignisse in einer Nacht

55543 Bad Kreuznach, Stadtgebiet (ots)

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach bereits berichtete, kam es in der vergangenen Nacht zu drei Brandereignissen in der Innenstadt von Bad Kreuznach. Im Zeitraum von 23.45 Uhr bis 01.00 Uhr gerieten in der Kreuzstraße Kartonagen in Brand, in der Römerstraße standen mehrere Mülltonnen im Vollbrand, bevor am Ende im Glashütter Weg eine Hecke abbrannte. Dank des schnellen Eingreifens von Feuerwehr und Polizei konnten größere Sachschäden verhindert werden. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Hinweise über die Entstehung der Feuer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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