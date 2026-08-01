Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jel) Am 30.07.2026, zwischen 12:13 Uhr und 18:00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz des Innerstebads in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der geparkte schwarze Seat des Geschädigten wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Dieser verließ daraufhin den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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