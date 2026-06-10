Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hildesheim (ots)

HOLLE (lud)

Am Abend des 09.06.2026 führte der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 6 in Höhe des Seecamps Derneburg in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag hierbei auf der Überprüfung der Fahrzeugführer auf etwaige Beeinflussungen durch Alkohol oder andere berauschende Mittel sowie der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Im Zeitraum von etwa einer Stunde konnten insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit nach Abzug der Toleranz lag bei 87 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Kurz vor dem Ende der Kontrollen geriet ein weiterer Fahrzeugführer in den Fokus der eingesetzten Beamten. Der Fahrzeugführer hielt sich zunächst nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit und roch darüber hinaus nach Alkohol, was eine vorläufige Messung an einem mobilen Atemalkoholtestgerät, welche knapp ein Promille ergab, bestätigte.

Doch damit noch nicht genug. Des Weiteren berechtigte ihn seine Fahrerlaubnis aus dem europäischen Ausland nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der 37-Jährige aus dem Landkreis Goslar aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit dauerhaft und nachhaltig zu erhöhen.

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